Ломаченко устроил “драку” с чемпионом мира

Чемпион WBO и WBA, а также франчайзинговый чемпион WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпион WBC "в отпуске" Девин Хэйни (24-0, 15 КО) зарубились в Instagram.

Транслятор DAZN поделился на своем профиле турнирной сеткой фэнтези турнира в легком весе, где в финал вышла пара Ломаченко – Хэйни.

🔮 DAZN Fantasy Fights: Lightweight Division. Who wears the Lightweight Crown, Lomachenko or Haney? 🥊

Публикация от DAZN USA (@dazn_usa) 30 Мар 2020 в 9:02 PDT

Американец зашел в комментарии и написал, что отправит украинца на настил:

"Я нокаутирую его".

Ломаченко решил не молчать и ответил:

"Ты серьезно?"

Хэйни понял, что зацепил украинца и продолжил:

"Давай дадим фанатам то, что они хотят увидеть".

Впрочем, Ломаченко не стушевался:

"Ты знаешь, что я готов. Давай сделаем это".

Казалось, что на этом все закончилось, но здесь включился промоутер Хэйни Эдди Хирн:

"Ломаченко, Хэйни, давайте сделаем это".

Как сообщал OBOZREVATEL, американский чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес пригрозил украинскому чемпиону WBC, WBA и WBO Василию Ломаченко.

Напомним, что бой Василий Ломаченко – Теофимо Лопес не состоится в запланированную дату. Поединок должен был состояться 30 мая 2020 года. Букмекеры уже назвали фаворита встречи.

