Джошуа – Руис 3: промоутер Усика неожиданно заговорил о реванше

13 минут ago
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Промоутер Александра Усика и Энтони Джошуа Эдди Хирн намекнул на возможный третий бой между британцем и Энди Руисом-младшим.

“Джошуа подерется с кем угодно, в том числе и в третий раз с Энди Руисом, если тот все еще будет побеждать или напоминать о себе. Кто знает, что у Руиса в голове? Он заработал много денег. Может он скроется в лучах заходящего солнца", – цитирует слова Хирна издание DailyMail.

Джошуа – Руис 3: промоутер Усика неожиданно заговорил о реванше

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Он также считает, что мексиканец проиграл второй поединок Джошуа не из-за того, что набрал вес.

"Дело не в том, что он набрал 4,5 кг, а в том, что Джошуа показал другой бокс. Если бы он обменивался ударами в том бою и был нокаутирован, все сказали бы, что Руис – убийца, но у Джошуа был другой план на поединок. Один парень готовился к бою полгода, а другой – восемь недель", – добавил промоутер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря 2019 года состоялся реванш между Энтони Джошуа и Энди Руисом-младшим, который закончился уверенной победой британского боксера.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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