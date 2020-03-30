Украинский боксер высмеял Ломаченко за православный рецепт от коронавируса

2 часа ago
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Известный украинский боксер Иван Редкач прокомментировал карантин в Украине, который был введен из-за пандемии коронавируса, а также пошутил над публикацией своего коллеги Василия Ломаченко.

"Сейчас как еб*нашки ломанутся в магазины, будут толкаться, вырывать друг у друга остатки гречки и точно заразятся даже те, кто еще за эти дни чудом уцелел. Главное, крест не рисуйте дома на дверях оливковым маслом", – написал Редкач на своей странице в Instagram.

Украинский боксер высмеял Ломаченко за православный рецепт от коронавируса

Иван Редкач

"Братство Кличко"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский чемпион мира по боксу Василий Ломаченко призывал защищаться от пандемии коронавируса нарисованным на дверях крестом, однако затем удалил пост и принес извинения всем православным.

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Автор

Денис Карпов

По материалам: www.obozrevatel.com

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