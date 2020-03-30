Непобедимый боксер, показавший, как бить жену на карантине, нарвался на наказание

2 часа ago
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Боксерская лицензия британца Билли Джо Сондерса (29-0, 14 КО), записавшего видеоурок, где он показывает, как правильно бить жену во время карантина, была приостановлена.

Как сообщает информагентство TalkSport, его обвинили в пропагандировании домашнего насилия. Из-за повсеместного беспокойства о том, что из-за карантина в семьях участятся случаи домашнего насилия, действия Сондерса были раскритикованы множеством людей.

Непобедимый боксер, показавший, как бить жену на карантине, нарвался на наказание

Билли Джо Сондерс

CBS Sport

Боксер извинился за видео и заявил, что не думал о том, какое влияние оно может оказать на поведение некоторых людей. Он также перечислил около 31 тысячи долларов в благотворительные фонды, которые занимаются вопросами домашнего насилия. Дата разбирательства по его делу будет назначена в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная американская теннисистка Даниэль Коллинс показала, как моет унитаз ершиком с наконечником в виде президента США Дональда Трампа.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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