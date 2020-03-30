Майк Тайсон вспомнил нападение своего тигра на незнакомку

Легендарный боксер Майк Тайсон вспомнил, как один раз заплатил 250 тысяч долларов незнакомке, которая серьезно пострадала после укуса его бенгальского тигра.

"Кто-то перепрыгнул через мой забор и начал играться с тигром. Животное не было знакомо с женщиной, что и привело к инциденту. На меня хотели подать в суд, пока не узнали, что она сама вторглась на мою собственность. Когда я увидел ее руку, то тут же заплатил ей 250 тысяч долларов, поскольку она была изуродована", – цитирует слова Тайсона издание The Sun.

Майк Тайсон и его бенгальский тигр

The Sun

Стоит отметить, что бенгальский тигр жил у знаменитого боксера в качестве домашнего питомца на протяжении 16 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Майк Тайсон признался, что в молодые годы испытывал проблемы с контролем своего либидо, приняв участие в огромном количестве оргий.

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По материалам: www.obozrevatel.com