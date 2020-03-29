Отец боксера Энтони Ярда умер от коронавирурса

2 часа ago
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Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе Энтони Ярд рассказал, что коронавирус забрал у него отца, который до того не испытывал проблем со здоровьем.

"Я очень закрытый человек, и я до сих пор в состоянии шока, но, возможно, эта информация заставит кого-то остаться дома. Отец скончался от коронавируса. Он был здоровым и не испытывал проблем. Чем меньше людей соблюдает карантин, тем больше это будет распространяться. Я не врач, но знаю: чем реже вы будете покидать дом, тем выше шансы остаться здоровыми. Это серьёзно, и не стоит рисковать", — написал Ярд у себя в Instagram.

Отец боксера Энтони Ярда умер от коронавирурса

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Ярд бился за титул чемпиона мира с Сергеем Ковалевым и проиграл россиянину нокаутом.

23 марта экс-тренер каталонского "Эспаньола" Бенито Жоанет скончался от коронавируса. COVID-19 ухудшил и без того плохое состояние тренера.

Ранее от коронавируса скончался бывший президент мадридского "Реала" Лоренцо Санс. Также первый случай заражения коронавирусом был обнаружен в футбольном клубе "Барселона".

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Автор

Отец боксера Энтони Ярда умер от коронавирурса

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com

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