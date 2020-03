Ломаченко пообещали “надрать задницу”

Американский чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес пригрозил украинскому чемпиону WBC, WBA и WBO Василию Ломаченко.

"Не важно когда, не важно где, я просто хочу надрать ему зад", – цитирует Лопеса Top Rank.

Details come secondary. @teofimolopez’s No. 1 priority is getting in the ring with Lomachenko 👀

Публикация от Top Rank Boxing (@toprank) 27 Мар 2020 в 9:07 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, бой Василий Ломаченко – Теофимо Лопес не состоится в запланированную дату. Поединок должен был состояться 30 мая 2020 года. Букмекеры уже назвали фаворита встречи.

Ранее Ломаченко попал в скандал, призвав православных христиан рисовать кресты на дверях домов, чтобы уберечься от коронавируса. Позже Василию пришлось извиняться.

Несколько дней назад Лома заявил, что в сложившейся ситуации с пандемией коронавируса очень важно не поддаваться панике и призвал всех быть осторожными и внимательно слушайте рекомендации властей.

