Ломаченко извинился за свой совет, как уберечься от коронавируса

7 часов ago
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Прославленный украинский чемпион Василий Ломаченко извинился за свой совет, в котором он призвал православных христиан рисовать кресты на дверях домов, чтобы уберечься от коронавируса.

"Приношу свои извинения всем православным. Предыдущий пост я должен был сначала проверить через достоверный источник, а затем выкладывать. Я удалил пост в связи с тем, что эта информация оказалась фейковой. Еще раз простите. И спаси, Господи, нас всех", – написал Ломаченко у себя в Instagram.

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☦️

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 28 Мар 2020 в 2:06 PDT

Ранее Ломаченко заявил, что в сложившейся ситуации с пандемией коронавируса очень важно не поддаваться панике и призвал всех быть осторожными и внимательно слушайте рекомендации властей

Как сообщал OBOZREVATEL, бой Василий Ломаченко – Теофимо Лопес не состоится в запланированную дату. Поединок должен был состояться 30 мая 2020 года. Букмекеры уже назвали фаворита встречи.

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Автор

Ломаченко извинился за свой совет, как уберечься от коронавируса

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com

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