Усик – о карантине в Украине: “Экономике будут вилы”

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик считает, что продление карантина в Украине не приведет ни к чему хорошему.

"Карантин очень сильно скажется на спорте. И экономике будут вилы. Насколько я знаю, 25 марта продлили карантин. Ну вот экономике будут вилы. Люди не работают, у людей закончатся деньги, закончится еда. Происходит что-то невероятное", – заявил Усик в эфире Newsone.

Накануне Усик заявил, что украинцы излишне много уделяют внимание эпидемии коронавируса в стране.

Ранее Александр Усик призвал украинцев посещать храмы и причащаться из одной чаши, несмотря на риск заболеть коронавирусом.

До этого Усик заявил, что для борьбы с коронавирусом надо "купаться в бассейне с хлоркой" и "пить воду из-под крана".

Недавно Усик вызвал настоящий скандал в сети своим советами о том, как уберечься от коронавируса.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com