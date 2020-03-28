Усик на карантине поразил сложнейшим трюком
Непобедимый украинский боксер Александр Усик показал, как поддерживает свою форму на карантине.
Авторитетный интернет-портал Luckypunch.net опубликовал видео, на котором крымчанин демонстрирует сложнейший акробатический этюд.
"Усик снова шокировал фанатов, пожонглировав, держа равновесие", – говорится в описании видео.
Накануне Усик заявил, что украинцы излишне много уделяют внимание эпидемии коронавируса в стране.
Ранее Александр Усик призвал украинцев посещать храмы и причащаться из одной чаши, несмотря на риск заболеть коронавирусом.
До этого Усик заявил, что для борьбы с коронавирусом надо "купаться в бассейне с хлоркой" и "пить воду из-под крана".
Недавно Усик вызвал настоящий скандал в сети своим советами о том, как уберечься от коронавируса.
Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!
Автор
Максим Богданов
По материалам: www.obozrevatel.com
Отправить ответ