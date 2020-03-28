Усик на карантине поразил сложнейшим трюком

2 часа ago
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Непобедимый украинский боксер Александр Усик показал, как поддерживает свою форму на карантине.

Авторитетный интернет-портал Luckypunch.net опубликовал видео, на котором крымчанин демонстрирует сложнейший акробатический этюд.

"Усик снова шокировал фанатов, пожонглировав, держа равновесие", – говорится в описании видео.

Накануне Усик заявил, что украинцы излишне много уделяют внимание эпидемии коронавируса в стране.

Ранее Александр Усик призвал украинцев посещать храмы и причащаться из одной чаши, несмотря на риск заболеть коронавирусом.

До этого Усик заявил, что для борьбы с коронавирусом надо "купаться в бассейне с хлоркой" и "пить воду из-под крана".

Недавно Усик вызвал настоящий скандал в сети своим советами о том, как уберечься от коронавируса.

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Автор

Усик на карантине поразил сложнейшим трюком

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com

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