Ломаченко записал обращение из-за коронавируса

Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) записал обращение в связи с пандемией коронавируса.

"Пожалуйста, будьте осторожны и внимательно слушайте рекомендации властей. Призываю всех спортсменов не сдаваться и не останавливаться. Проводите ваши тренировки в максимально безопасной манере. Продолжайте быть сильным для себя и близких. Желаю всем вам безопасности и здоровья", – написал Лома у себя в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Training Never stops! #Loma I wish you all safety and health. Please be cautious and listen carefully to the authorities recommendations. For all athletes, don’t give up. Get your workouts in however possible, keep being strong for yourself and loved ones.

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 27 Мар 2020 в 11:29 PDT

Ранее Ломаченко заявил, в сложившейся ситуации с пандемией коронавируса очень важно не поддаваться панике.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой Василий Ломаченко – Теофимо Лопес не состоится в запланированную дату. Поединок должен был состояться 30 мая 2020 года. Букмекеры уже назвали фаворита встречи.

Напомним, что ранее кум Ломаченко Александр Усик призвал украинцев посещать храмы и причащаться из одной чаши, несмотря на риск заболеть коронавирусом, а также для борьбы с коронавирусом посоветовал "купаться в бассейне с хлоркой" и "пить воду из-под крана".

Несколько дней назад Усик вызвал настоящий скандал в сети своим советами о том, как уберечься от коронавируса.

