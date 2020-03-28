Хирн сообщил, что будет с боем Усик – Чисора

4 часа ago
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Промоутер украинского боксера Александра Усика Эдди Хирн заявил, что судьба боя против Дерека Чисоры решится 30 марта.

Хирн сообщил, что будет с боем Усик - Чисора

Александр Усик и Эдди Хирн

"В понедельник 30 марта мы сделаем объявление о бое между Чисорой и Усиком. Мы не знаем, как долго это будет продолжаться. Мы знаем, что самая ранняя дата возвращения бокса – июнь. Поэтому для майских шоу мы должны придумать альтернативные даты. Мы просто должны продолжать быть креативными. В течение следующих нескольких недель все будет заморожено Никто не собирается ничего делать", – заявил Хирн в интервью boxing24news.

Ранее Хирн заявил, что готовится отменить поединок нашего соотечественника против Дерека.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эдди рассказал, на какую дату может быть перенесен поединок Александра Усика и Дерека Чисоры. А сам британский боксер заявил, что готов пойти на радикальные меры ради боя с украинцем.

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Автор

Хирн сообщил, что будет с боем Усик - Чисора

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com

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