Как будто переехал грузовик: известный боксер рассказал о симптомах коронавируса

Американский боксер Трэвис Кауфманн сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.

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34-летний супертяжеловес, самыми известными оппонентами которого на профи-ринге были Луис Ортис и Крис Арреола, отметил, что первыми симптомами у него были боли в горле, но затем его состояние резко ухудшилось. Он обратился к врачам, которые и диагностировали у него коронавирус.

Трэвис Кауфманн

The Fight City

"Моими первыми симптомами были неприятные ощущения в горле. Уже на следующий день меня будто переехал грузовик. Чувствовал себя так, будто меня побили. После у меня поднялась температура и я решил провериться. Мне провели тест на грипп и коронавирус. Я покинул больницу, потому что думал, что дело в гриппе. Мне сказали соблюдать изоляцию, так как на тест может уйти 10 дней. Сегодня, четыре дня спустя, мне позвонили и сказали, что у меня обнаружили коронавирус.

Я не переживаю за себя, но я волнуюсь за отца, который сейчас болен, и за своего ребенка. Люди говорят, что все это как простуда, но все это гораздо хуже", – сказал Кауфманн в интервью Boxing Scene.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее коронавирусом заразился бывший соперник Владимира Кличко Деррик Джефферсон, который сейчас находится в тяжелом состоянии.

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Автор

Денис Карпов

По материалам: www.obozrevatel.com