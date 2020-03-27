Экс-чемпион мира из России рассказал об ограничениях из-за коронавируса в США

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе российский боксер Сергей Липинец рассказал о ситуации в американских магазинах в условиях коронавируса.

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"К магазинам, бывает, выстраивается очередь. А туалетной бумаги вообще нет. Воду продают только одну упаковку на человека", – цитирует слова спортсмена информагентство RT.

Сергей Липинец

RT

Он также отметил, что въезд в страну разрешен только гражданам США, а рестораны и кафе закрыты и работают исключительно на вынос. Тем не менее, власти не запрещают людям выходить на улицу.

"Власти не обязывают сидеть дома… Но на дорогах пробок вообще нет. Довольно много людей на океане: бегают, катаются на велосипедах", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, США вышли на первое место в списке стран с самым большим количеством инфицированных коронавирусом.

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По материалам: www.obozrevatel.com