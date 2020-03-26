Экс-соперник Ломаченко восхитился украинцем

Экс-соперник Василия Ломаченко Люк Кэмпбелл сделал прогноз на бой украинца против Теофимо Лопеса и назвал нашего соотечественника лучшим боксером, против которого он выходил на ринг.

"Я дрался и с Лопесом, и с Ломаченко. Ломаченко – лучший боксер, с кем я когда-либо делил ринг, но это профессиональный бокс, поэтому ты никогда не знаешь, что может произойти. Всегда существует вероятность того, что один случайный удар решит исход поединка. Однако не думаю, что Ломаченко пропустит такой удар, шансы на это невелики. В любом случае, Лопес является очень сильным боксером, поэтому посмотрим, как все сложится", – сказал он в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Ломаченко – Кэмпбелл

Напомним, что поединок между Ломаченко и Кэмпбеллом состоялся 31 августа 2019 года и завершился победой украинца единогласным решением судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом, запланированный на 30 мая, будет перенесен из-за пандемии коронавируса.

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По материалам: www.obozrevatel.com