Джошуа пообещал Усику проблемы в бою с Чисорой

Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что украинец Александр Усик может столкнуться с серьезными проблемами в бою против Дерека Чисоры.

"Тот Чисора, который дважды дрался с Диллианом Уайтом, доставит Усику проблемы. Я смотрел его бой против Дэвида Прайса и недоумевал, почему Прайс не может взять ситуацию под контроль. Потом я участвовал в спарринге с Чисорой. Он сильный парень, с ним шутки плохи", – цитирует слова Джошуа информагентство SkySports.

Дерек Чисора

@derekwarchisora

Он также рассказал, как Усик может сдержать Чисору и взять поединок под контроль.

"Быстрые ноги и движение. Мне хватило этого в бою против Энди Руиса-младшего. Он знал, что если бездумно приблизится ко мне, то может пропустить сильный удар", – добавил Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что в ближайшие дни бой украинца против Дерека Чисоры, запланированный на 23 мая в Лондоне, может быть официально отменен.

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По материалам: www.obozrevatel.com