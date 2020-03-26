Бывший соперник Кличко находится в коме из-за коронавируса

Бывший соперник Владимира Кличко Деррик Джефферсон находится в искусственной коме в отделении интенсивной терапии после того, как ему был диагностирован коронавирус.

Как сообщает информагентство Boxing Scene, первый тест на наличие заболевания оказался отрицательным, а второй – положительным. 52-летний Джефферсон был отправлен в медикаментозную кому и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на серьезность предпринятых мер, состояние бывшего боксера постепенно улучшается.

Деррик Джефферсон

Факты

Напомним, что бой между Владимиром Кличко и Дерриком Джефферсоном состоялся 24 марта 2001 года и был единственным титульным поединком в карьере американца. Наш соотечественник разобрался с соперником за два раунда, трижды послав его в нокдаун. Судья был вынужден остановить бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 42-летний итальянский боец MMA рассказал о своем самочувствии после того, как заразился коронавирусом.

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По материалам: www.obozrevatel.com