Непобедимый боксер выиграл бой брутальным нокаутом

2 часа ago
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Непобедимый узбекский боксер первого среднего веса (до 69,9 кг) Исраил Мадримов (5-0, 5 KO) добыл уверенную победу над Чарли Наварро (29-10, 22 KO) и завоевал 2-ю строчку в рейтинге WBA.

В 6-м раунде Наварро пропустил внушительный удар по корпусу и попал в нокдаун. Боксер смог подняться, но почти сразу же вновь оказался на канвасе от убойного бокового. Рефери остановил встречу, присудив победу Мадримову.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интернете набирает популярность мощнейший нокаут от двухметрового украинского боксера муай-тай Олега Приймачова.

29-летний уроженец села Засулля (Лубенский район, Полтавская область), который в прошлом году выиграл чемпионат мира, вырубил оппонента убийственный ударом колена в голову.

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Автор

Непобедимый боксер выиграл бой брутальным нокаутом

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com

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