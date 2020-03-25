Братья Кличко вышли в ринг друг против друга
25 марта, легендарному украинскому боксеру Владимиру Кличко исполнилось 44 года.
За свою карьеру Кличко-младший провел 69 поединков, одержав в них 64 победы и потерпев 5 поражений, но ни разу официально не дрался со своим братом. Тем не менее Кличко проводили между собой спарринги, которые по интенсивности не уступали чемпионским встречам. Одну из таких битв и вспомнили в сети.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться нашими соотечественниками.
Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный украинский боксер Владимир Кличко обратился к людям с призывом распространить вирус солидарности в ответ на пандемию коронавируса в мире.
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Автор
Максим Богданов
По материалам: www.obozrevatel.com
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