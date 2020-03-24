Усик – Чисора: промоутер украинца высказался о судьбе поединка
Промоутер украинского боксера Александра Усика Эдди Хирн заявил, что готовится отменить поединок нашего соотечественника против Дерека Чисоры, который запланирован на 23 мая.
"Я думаю, что бой будет перенесен. Официальное объявление о судьбе поединка будет сделано на этой неделе, но я думаю, что шансы на его проведение в мае крайне ограничены", – сказал Хирн в интервью информагентству BoxingNews24.
Эдди Хирн
Boxingnews.com.ua
Он также не уверен, что какие-либо боксерские поединки удастся провести в 2020 году. Промоутер добавил, что через две недели будет принимать решение по бою Энтони Джошуа и Кубрата Пулева, запланированному на 20 июня.
Как сообщал OBOZREVATEL, Эдди Хирн рассказал, на какую дату может быть перенесен поединок Александра Усика и Дерека Чисоры. А сам британский боксер заявил, что готов пойти на радикальные меры ради боя с украинцем.
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По материалам: www.obozrevatel.com
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