Усик – Чисора: промоутер украинца высказался о судьбе поединка

14 часов ago
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Промоутер украинского боксера Александра Усика Эдди Хирн заявил, что готовится отменить поединок нашего соотечественника против Дерека Чисоры, который запланирован на 23 мая.

"Я думаю, что бой будет перенесен. Официальное объявление о судьбе поединка будет сделано на этой неделе, но я думаю, что шансы на его проведение в мае крайне ограничены", – сказал Хирн в интервью информагентству BoxingNews24.

Усик - Чисора: промоутер украинца высказался о судьбе поединка

Эдди Хирн

Boxingnews.com.ua

Он также не уверен, что какие-либо боксерские поединки удастся провести в 2020 году. Промоутер добавил, что через две недели будет принимать решение по бою Энтони Джошуа и Кубрата Пулева, запланированному на 20 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эдди Хирн рассказал, на какую дату может быть перенесен поединок Александра Усика и Дерека Чисоры. А сам британский боксер заявил, что готов пойти на радикальные меры ради боя с украинцем.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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