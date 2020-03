Энди Руис отправил в нокдаун чемпиона UFC Андрея Орловского

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Энди Руис выложил в Instagram видео спарринга с Андреем Орловским, который на тот момент был действующим чемпионом UFC в тяжелом дивизионе.

"Мне было 16 лет, когда я имел честь сразиться с чемпионом UFC в тяжелом весе Андреем Орловским. Этот крутой парень оправдал свое прозвище Питбуль. Но мне удалось доставить ему неприятности. Спасибо, чемпион. Извините за качество видео", – подписал Руис ролик.

I was 16 years old when I had the honor to spar with UFC Heavyweight Champion @andreiarlovski . Super tough guy lived up to his name The Pitbull. I did manage to give him some trouble tho.😂Thanks champ! So many great memories at the wildcard boxing club where Freddie Roach sharpened my skills as a boxer. Sorry for the vid quality it’s throwback. 🤣🤣🤦‍♂️🥊

Публикация от Andy Ruiz Jr (@andy_destroyer13) 19 Мар 2020 в 12:10 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 декабряр Руис проиграл бой-реванш за чемпионские пояса IBF/WBO/WBA в супертяжелом весе против Энтони Джшуа. Поединок прошел в арабском Эр-Рияде и завершился уверенной победой британского боксера по очкам.

После боя британец, комментируя свой успех, отметил заслуги Владимира Кличко.

В андеркарте этой битвы россиянин Александр Поветкин сенсационно избежал поражения, сведя бой с Майклом Хантером вничью.

