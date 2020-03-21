Бой Ломаченко отменен

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес заявил, что его поединок с украинским чемпионом WBC, WBA и WBO Василием Ломаченко не состоится в запланированную дату из-за пандемии коронавируса.

Василий Ломаченко

"Поединок с Ломаченко не состоится в срок, будет абсолютно новая дата. Top Rank отправили Ломаченко домой в Украину. Обычно тренировочный лагерь длится два месяца, а это означает, что мы должны были стартовать уже сейчас. Команда Василия не знает, когда закончится карантин. Если все разрешится в апреле, возможно, бой перенесут на июнь", – заявил Лопес в интервью Boxing Scene.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок украинца с Лопесом должен был состояться 30 мая 2020 года. Букмекеры уже назвали фаворита встречи.

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14 марта Тедди Атлас заявил, что Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) единственный боксер, кто может побить украинца Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com