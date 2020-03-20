Усик заговорил о реванше с Гассиевым

5 часов ago
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал возможное проведение второго боя против россиянина Мурата Гассиева, заявив, что готов к реваншу, если он будет выгоден обеим сторонам.

"Меня часто спрашивают, что я могу сказать о Мурате Гассиеве. Отличный спортсмен и воспитанный человек. Благодарность родителям за воспитание такого человека. Хотел бы я провести с ним еще один поединок? Если это будет иметь смысл, то почему бы и нет? На данный момент я об этом не думал. Если это будет выгодно нам обоим, то можно провести бой", – сказал Усик в прямом эфире в Instagram.

Усик заговорил о реванше с Гассиевым

Александр Усик и Мурат Гассиев

Отметим, что ранее Гассиев, так же как и украинец, перешел в супертяжелый дивизион.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый поединок между Усиком и Гассиевым состоялся 21 июля 2018 года и принес украинцу титул абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Читайте все новости по теме “Усик – Гассиев” на OBOZREVATEL.

По материалам: www.obozrevatel.com

admin

See author's posts


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

«Россия с радостью заберет»: теннисист Стаховский снова наехал на Гвоздика

2 часа ago

Усик заговорил о реванше с Гассиевым

5 часов ago

Украинский боксер одним движением выиграл бой нокаутом: спортивные итоги 19 марта

9 часов ago

Бои Усика и Джошуа под угрозой: названы новые даты

23 часа ago

В Украине: Ломаченко пошел на радикальные меры из-за возможной отмены боя против Лопеса

1 день ago