Украинский боксер одним движением выиграл бой нокаутом: спортивные итоги 19 марта

9 часов ago
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Украинский гигант Олег Приймачов добыл эффектную победу в муай-тайском боксе, а в Англии умер известный футболист.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные события четверга, 19 марта.

Кроме того, экс-динамовец Александр Алиев посмеялся над пандемией короновируса. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Читайте все новости по теме “тайский бокс (муай-тай)” на OBOZREVATEL.

Автор

Украинский боксер одним движением выиграл бой нокаутом: спортивные итоги 19 марта

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

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