Усик рассказал, как не заболеть коронавирусом, и наехал на Раду: спортивные итоги 18 марта
Английский футболист, чье имя не называется, угодил в секс-скандал во время карантина, а Александр Усик рассказал, как нужно бороться с коронавирусом.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 18 марта.
Кроме того, экс-президент "Реала" Лоренсо Санс находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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Автор
Александр Чеканов
По материалам: www.obozrevatel.com
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