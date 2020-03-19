Усик рассказал, как не заболеть коронавирусом, и наехал на Раду: спортивные итоги 18 марта

Английский футболист, чье имя не называется, угодил в секс-скандал во время карантина, а Александр Усик рассказал, как нужно бороться с коронавирусом.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 18 марта.

Кроме того, экс-президент "Реала" Лоренсо Санс находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com