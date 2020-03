В Украине: Ломаченко пошел на радикальные меры из-за возможной отмены боя против Лопеса

Василий Ломаченко вернулся в Украину из США после информации о вероятном переносе его боя против американца Теофимо Лопеса, запланированного на 30 мая в Нью-Йорке, из-за коронавируса.

Об этом сообщил журналист авторитетного журнала The Athletic Лэнс Пагмайер у себя в Twitter, сославшись на слова промоутера Ломаченко Боба Арума, который является руководителем компании Top Rank.

Василий Ломаченко

Bob Arum tells me Naoya Inoue will remain in Japan and stay in shape following the postponement of his April 25 bout, adding @VasylLomachenko has returned home to Ukraine amid the uncertainty over his likely delayed May 30 bout against @TeofimoLopez.

— Lance Pugmire (@pugboxing) March 18, 2020

Напомним, что ранее сам Арум заявлял, что при условии отсутствия зрителей этот поединок не имеет никакого смысла. "Наши руки связаны. Останется лишь попытаться объяснить возникшую ситуацию боксерам", – сказал промоутер.

Стоит отметить, что украинский боксер владеет поясами WBC, WBA и WBO в легком весе, а американец – титулом чемпиона по версии IBF.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирный боксерский совет (WBC) назвал поединок Василия Ломаченко самым драматичным в 2019 году.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

По материалам: www.obozrevatel.com