В Украине: Ломаченко пошел на радикальные меры из-за возможной отмены боя против Лопеса

3 часа ago
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Василий Ломаченко вернулся в Украину из США после информации о вероятном переносе его боя против американца Теофимо Лопеса, запланированного на 30 мая в Нью-Йорке, из-за коронавируса.

Об этом сообщил журналист авторитетного журнала The Athletic Лэнс Пагмайер у себя в Twitter, сославшись на слова промоутера Ломаченко Боба Арума, который является руководителем компании Top Rank.

В Украине: Ломаченко пошел на радикальные меры из-за возможной отмены боя против Лопеса

Василий Ломаченко

Bob Arum tells me Naoya Inoue will remain in Japan and stay in shape following the postponement of his April 25 bout, adding @VasylLomachenko has returned home to Ukraine amid the uncertainty over his likely delayed May 30 bout against @TeofimoLopez.

— Lance Pugmire (@pugboxing) March 18, 2020

Напомним, что ранее сам Арум заявлял, что при условии отсутствия зрителей этот поединок не имеет никакого смысла. "Наши руки связаны. Останется лишь попытаться объяснить возникшую ситуацию боксерам", – сказал промоутер.

Стоит отметить, что украинский боксер владеет поясами WBC, WBA и WBO в легком весе, а американец – титулом чемпиона по версии IBF.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирный боксерский совет (WBC) назвал поединок Василия Ломаченко самым драматичным в 2019 году.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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