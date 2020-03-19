Бои Усика и Джошуа под угрозой: названы новые даты

Промоутер Эдди Хирн сообщил предварительные даты возможных переносов поединков Усика и Джошуа.

Александр Усик и Эдди Хирн

В случае необходимости бой Александра Усика и Дерека Чисоры (запланирован на 23 мая) может быть перенесен на конец июня или начало июля, сообщает tribuna.com.

Бой Диллиана Уайта и Александра Поветкина (запланирован на 2 мая) в таком случае может состояться в середине июня, а поединок Энтони Джошуа и Кубрата Пулева (запланирован на 20 июня) – в конце июля.

27 октября Чисора досрочно победил Дэвида Прайса на вечере бокса в Лондоне.

13 октября Усик победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com