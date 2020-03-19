Бои Усика и Джошуа под угрозой: названы новые даты

4 часа ago
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Промоутер Эдди Хирн сообщил предварительные даты возможных переносов поединков Усика и Джошуа.

Бои Усика и Джошуа под угрозой: названы новые даты

Александр Усик и Эдди Хирн

В случае необходимости бой Александра Усика и Дерека Чисоры (запланирован на 23 мая) может быть перенесен на конец июня или начало июля, сообщает tribuna.com.

Бой Диллиана Уайта и Александра Поветкина (запланирован на 2 мая) в таком случае может состояться в середине июня, а поединок Энтони Джошуа и Кубрата Пулева (запланирован на 20 июня) – в конце июля.

27 октября Чисора досрочно победил Дэвида Прайса на вечере бокса в Лондоне.

13 октября Усик победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме “Усик – Чисора” на OBOZREVATEL.

Автор

Бои Усика и Джошуа под угрозой: названы новые даты

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com

admin

See author's posts


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

Бои Усика и Джошуа под угрозой: названы новые даты

4 часа ago

В Украине: Ломаченко пошел на радикальные меры из-за возможной отмены боя против Лопеса

8 часов ago

Усик рассказал, как не заболеть коронавирусом, и наехал на Раду: спортивные итоги 18 марта

13 часов ago

Усик наехал на Верховную Раду

22 часа ago

“Гречка и туалетная бумага не помогут”: Усик призвал украинцев “ждать своего часа”

1 день ago