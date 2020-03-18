Украинский боксер Дмитрий Лисовой погиб в ДТП: спортивные итоги 17 марта

4 часа ago
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В ДТП под Киевом погиб украинский боксер Дмитрий Лисовой, а УЕФА официально перенес Евро-2020.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 17 марта.

Кроме того, Александр Усик вызвал ярость в сети советами о коронавирусе. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Украинский боксер Дмитрий Лисовой погиб в ДТП под Киевом

Усик вызвал ярость в сети советом про коронавирус

Перенос Евро-2020: УЕФА принял официальное решение

Усик вспомнил о религии, говоря о коронавирусе

Свитолина показала, что вытворяет с Монфисом во время карантина

Футбол в Украине официально остановлен

Отбор на ОИ-2020: украинский боксер ярко нокаутировал соперника в первом раунде

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Читайте все новости по теме “Евро-2020” на OBOZREVATEL.

Автор

Украинский боксер Дмитрий Лисовой погиб в ДТП: спортивные итоги 17 марта

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

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