Украинский боксер Дмитрий Лисовой погиб в ДТП: спортивные итоги 17 марта
В ДТП под Киевом погиб украинский боксер Дмитрий Лисовой, а УЕФА официально перенес Евро-2020.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 17 марта.
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Автор
Александр Чеканов
По материалам: www.obozrevatel.com
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