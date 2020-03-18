“Пейте воду из-под крана”: Усик сказал, как не заболеть коронавирусом

Непобедимый украинский боксер Александр Усик рассказал 100%-ный способ, как не заболеть коронавирусом.

Александр Усик

"Если есть возможность, выезжайте за город где есть лес. Ходите по лесу и дышите. Насыщайте себя кислородом. Когда в организме идет насыщение кислородом, так называемые вирусы, которые мы хапаев в городе или общественных местах – их кислород убивает. Купайтесь в бассейне с хлоркой, пейте воду из-под крана – хлорка все убивает. Улыбайтесь обязательно, уходя на работу поцелуйте жену 3 раза, детей тоже, маму, брата, друга – не стесняйтесь. Объятия делают нас добрее и увеличивают годы нашей жизни", – сказал Усик в прямом эфире в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик вызвал настоящий скандал в сети своим советами о том, как уберечься от коронавируса.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com