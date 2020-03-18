Экстренная эвакуация: сборная Украины по боксу попала в ловушку в Лондоне

2 часа ago
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Федерация бокса Украины (ФБУ) была вынуждена арендовать частный самолет, чтобы в экстренном порядке доставить на родину украинских боксеров, которые принимали участие в отборе к ОИ-2020 в Лондоне.

"Безопасность и здоровье представителей ФБУ – это, безусловно, главный приоритет в работе для Федерации бокса Украины. После отмены лицензионного турнира в Лондоне мы провели экстренный разговор с первыми вице-президентами ФБУ Дмитрием Шенцевым и Владиславом Мангером и сделали все от нас зависящее, чтобы команда максимально оперативно и безопасно вернулась в Украину", – цитирует главу ФБУ Владимира Продивуса официальный сайт федерации.

Экстренная эвакуация: сборная Украины по боксу попала в ловушку в Лондоне

Сборная Украины по боксу

XSport.ua

Отметим, что наша национальная команда принимала участие в Европейском лицензионном турнире по боксу в рамках отбора на Олимпийские игры 2020 года. Соревнования проходили в Лондоне и должны были продолжаться с 14 по 24 марта, но так и не были завершены из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Украины Александр Хижняк ярко нокаутировал азербайджанского соперника в первом раунде на Европейском лицензионном турнире в столице Великобритании.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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