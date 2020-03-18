“Буду изолирован”: Усик сделал признание перед боем с Чисорой

3 часа ago
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Украинский боксер Александр Усик заявил, что полностью сфокусирован на своем следующем сопернике Дереке Чисоре, и рассказал, как будет защищаться от коронавируса.

"Я буду изолирован в тренировочном лагере, как обычно, но в воскресенье я буду проводить время со своей семьей и ходить в церковь. Я не думаю об Энтони Джошуа или Тайсоне Фьюри. Все мои мысли связаны с этим тренировочным лагерем", – цитирует слова Усика издание Boxing Scene.

"Буду изолирован": Усик сделал признание перед боем с Чисорой

Александр Усик и Дерек Чисора

Он также очень надеется, что поединок против британца, запланированный на 23 мая, пройдет по графику, несмотря на распространение коронавируса.

"Я действительно надеюсь, что бой состоится. Я особо не думал о влиянии коронавируса на поединок и мои тренировки. Впервые эти мысли появились у меня несколько дней назад", – добавил украинский боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик заявил, что во время коронавируса все равно нужно посещать храмы, ведь "самый страшный вирус — это грех". Его слова вызвали недовольство в сети.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме “Усик – Чисора” на OBOZREVATEL.

По материалам: www.obozrevatel.com

admin

See author's posts


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

Экстренная эвакуация: сборная Украины по боксу попала в ловушку в Лондоне

2 часа ago

В семье Мейвезера произошла еще одна смертельная трагедия

2 часа ago

“Буду изолирован”: Усик сделал признание перед боем с Чисорой

3 часа ago

Украинский боксер Дмитрий Лисовой погиб в ДТП: спортивные итоги 17 марта

4 часа ago

Золотой Кубок – украинское казино онлайн

13 часов ago