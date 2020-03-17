Усик вызвал ярость в сети советом про коронавирус

53 минуты ago
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Непобедимый украинский боксер Александр Усик вызвал настоящий скандал в сети своим советами о том, как уберечься от коронавируса.

Усик вызвал ярость в сети советом про коронавирус

Крымчанин у себя в Instagram заявил что "самый страшный вирус, которым мы болеем – это грех" и заявил, что несмотря на пандемию и карантин, всем надо обязательно "ходить в храм, причащаться, исповедоваться".

Такие пожелание вызвали гнев у болельщиков.

""Жаль детей Усика. Иметь такого отбитого на голову папу, и врагу не пожелаешь", "И этот весь поток лютого бреда публикуется в зарубежных СМИ. Человек просто позорит нашу страну", – пишут юзеры.

Усик вызвал ярость в сети советом про коронавирус

(c)tribuna.com

Усик вызвал ярость в сети советом про коронавирус

(c)tribuna.com

Усик вызвал ярость в сети советом про коронавирус

(c)tribuna.com

Усик вызвал ярость в сети советом про коронавирус

(c)tribuna.com

Усик вызвал ярость в сети советом про коронавирус

(c)tribuna.com

Усик вызвал ярость в сети советом про коронавирус

(c)tribuna.com

Усик вызвал ярость в сети советом про коронавирус

(c)tribuna.com

Усик вызвал ярость в сети советом про коронавирус

(c)tribuna.com

Усик вызвал ярость в сети советом про коронавирус

(c)tribuna.com

Ранее Александр Усик во время своего прямого эфира в Instagram, заявил, что болен новым типом вируса.

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Автор

Усик вызвал ярость в сети советом про коронавирус

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com

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