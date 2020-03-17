Усик вспомнил о религии, говоря о коронавирусе

Украинский боксер Александр Усик во время прямого эфира в Instagram заявил, что во время коронавируса нужно все равно посещать храмы, поскольку "самый страшный вирус – это грех".

"Самый страшный вирус, которым мы болеем – это грех. Кто-то говорит, что нужно повременить с походами в храм и все остальное. Все глупости, друзья. Ходите в храм, причащайтесь, исповедуйтесь. Если Всевышний попустит наши какие-то вещи, которые он держит в своих руках, тогда с нами что-то будет происходить. Но и то, он нам все это дает для того, чтобы мы смирялись и шли по его пути, по которому он нас ведет", – сказал Усик.

Александр Усик

Sport.ua

Он также добавил, что “ничего не случается с нами, если мы причащаемся из одной чаши, и с нами все слава Богу".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Усик рассказал, что заболел новым видом вируса и придумал ему название.

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По материалам: www.obozrevatel.com