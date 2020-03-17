Усик сделал признание из-за украинского языка: спортивные итоги 16 марта

5 часов ago
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Украинский боксер Александр Усик сделал признание из-за украинского языка, а Владимир Кличко обратился к фанатам из-за коронавируса.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 16 марта.

Кроме того, в Испании зафиксировали смерть футболиста от коронавируса. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор

Усик сделал признание из-за украинского языка: спортивные итоги 16 марта

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

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