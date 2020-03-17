Отбор на ОИ-2020: украинский боксер ярко нокаутировал соперника в первом раунде

1 час ago
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Лидер сборной Украины по боксу в весовой категории до 75 кг Александр Хижняк добыл разгромную победу над азербайджанцем Камраном Шахсуварли на Европейском лицензионном турнире в Лондоне.

На YouTube-канале UkraineAtamansPRO появилось видео яркого нокаута в исполнении украинца в первом раунде поединка. Наш соотечественник пошел в атаку с первых секунд боя и несколько раз зажимал Шахсуварли у канатов. Азербайджанец сумел продержаться на ногах менее двух минут, после чего был отправлен в нокдаун. Он довольно быстро поднялся, но судья принял решение остановить противостояние, присудив Хижняку победу техническим нокаутом.

Отбор на ОИ-2020: украинский боксер ярко нокаутировал соперника в первом раунде

Александр Хижняк

Укринформ

Отметим, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение приостановить Европейский лицензионный турнир, который проходил в рамках отбора на Олимпийские игры 2020 года, из-за пандемии коронавируса. О новых датах его проведения будет объявлено позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, уроженец Украины Федор Черкашин, принявший в 2018 году гражданство Польши, уверенно нокаутировал французского боксера Патрика Менди на престижном турнире.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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