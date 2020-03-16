Усик рассказал о новом вирусе: спортивные итоги 15 марта
Украинка Марина Мороз установила рекорд Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), а Александр Усик рассказал о том, что заразился новым типом вируса.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 15 марта.
Кроме того, донецкий "Шахтер" проиграл луганской "Заря" в очередном туре УПЛ. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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Автор
Александр Чеканов
По материалам: www.obozrevatel.com
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