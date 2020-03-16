Усик рассказал о новом вирусе: спортивные итоги 15 марта

2 часа ago
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Украинка Марина Мороз установила рекорд Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), а Александр Усик рассказал о том, что заразился новым типом вируса.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 15 марта.

Кроме того, донецкий "Шахтер" проиграл луганской "Заря" в очередном туре УПЛ. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Усик признался, что заболел новым видом вируса – видеофакт

Украинка Марина Мороз в победном бою установила рекорд UFC

"Шахтер" на последних минутах проиграл "Заре" в 23-м туре УПЛ

"Динамо" сенсационно упустило победу над "Десной"

Чисора рассказал, что сделает в бою с Усиком

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Автор

Усик рассказал о новом вирусе: спортивные итоги 15 марта

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

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