Смерть Максима Дадашева и еще 6 трагедий в мировом боксе

Июля 2019-го стал черным месяцем в мире профессионального бокса. От полученных на ринге во время боя травм этот мир покинули два спортсмена – Максим Дадашев и Уго Сантильян. Эти две подряд трагедии потрясли мир бокса

Ставки в профибоксе растут, конкуренция большая. Выйдя на ринг, каждый старается из всех сил выйти с него победителем, чего бы это не стоило. Иногда это желание приводит к трагедии. О смертельных исходах, а их в этом виде спорта, к сожалению, хватает, и пойдет речь.

Максим Дадашев

Instagram Максима Дадашева

Рефери покончил жизнь самоубийством

Ранее самой резонансной была смерть 23-летнего корейца Ким Дук Ку в 1982-м. В 15-раундовом поединке в США он встретился с чемпионом мира WBA в легком весе американцем Рэем Манчини. В 14-м Ким пропустил мощный удар и при падении ударился затылком.

Пытался подняться, но рефери остановил бой. Дук Ку в раздевалке впал в кому, а врачи обнаружили гематому. Операция не помогла. Из-за чувства вины рефери Ричард Грин покончил жизнь самоубийством в 1983-м. А правила пересмотрели, сократив бои с 15 до 12 раундов.

Тринадцатый бой стал последним

29 сентября 2016 года в Глазго шотландец Майк Тоуэлл в 13-м бою проиграл Дэйлу Эвансу. Он оказался в нокдауне уже в первом раунде, а в пятом после левого хука от Эванса не смог нормально дышать. В больнице его подключили к аппарату вентиляции легких, но из-за кровоизлияния произошел отек мозга. После отключения от жизнеобеспечения Тоуэлл боролся еще 12 часов.

Игнорировал вердикт врачей

10-раундовый бой за титул чемпиона WBC Latino Silver с №1 Уругвая Эдуардо Абреу 23-летний аргентинец Уго Сантильян завершил вничью с лицом в крови. Ожидая вердикт, Уго в ринге потерял сознание. У него обнаружили кровяной сгусток в мозгу, сделали операцию, но после двух остановок сердца и дыхания боец умер. Оказалось, Уго нарушил 45-дневное отстранение от боев по медпоказаниям.

Не дотянул до 50-ти

В ноябре 2018-го 49-летний Кристиан Дагио умер от травм головы, полученных в бою с тайцем Доном Паруеангом. К 12-му раунду в записках лидировал итальянец, но после серии ударов в голову оказался в нокдауне, а после еще одной – в нокауте, потеряв сознание. "Он хотел драться еще несколько лет. Ринг был его жизнью, и он умер, как чемпион", – сказал брат Дагио.

Не пришел в сознание

Февраль 2018-го стал концом пути для 31-летнего британца Скотта Уэстгарта, пришедшего в бокс уже в 24 года. Побывав в нокдауне, он все-таки выиграл бой у Дека Спелманома решением судей, но после боя рухнул, потеряв сознание, и был доставлен в госпиталь с подозрением на кровоизлияние в мозг. Через сутки боксер умер, не приходя в сознание.

Так и не вышел из комы

В ноябре 2017-го 24-летний сальвадорский проспект Франциско Руис, еще владевший мастерской по ремонту мотоциклов, в четвертом бою в профи сошелся с Рикардо Кортесом. В последнем, восьмом раунде пропустил мощнейший удар и упал, сильно ударившись головой. Перенес сложную операцию на мозге, но не вышел из комы. Спустя несколько дней семья решилась отключить Руиса от жизнеобеспечения.

Первое поражение оказалось фатальным

Россиянин Максим Дадашев проводил отборочный бой IBF в США против пуэрториканца Сабриэля Матиаса, но напропускал в 11-м раунде, и его команда остановила бой. Потерпев первую неудачу в карьере, по пути в раздевалку 28-летний боец потерял сознание и попал в больницу с подозрением на отек мозга. Ему провели трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому, но спасти не удалось. Матиас в итоге отказался от 75 тысяч долларов гонорара за бой.

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На этих примерах летальных исходов, а их намного больше, еще раз убеждаешься, насколько травматичен и опасен профессиональный бокс. Но ничего не поделаешь, боксеры, выходя в ринг, это знают и понимают.

Среди них и много украинцев. Пусть их и их соперников тяжелые травмы обходят стороной. А рефери на ринге, видя опасную ситуацию, не ждал команды "стоп!" от представителей боксера. Опытный рефери никогда не пропустит удар, который потрясает одного из боксеров, ведь в его обязанностях – забота о здоровье бойца на протяжении всего боя.

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Автор

Александр Липенко

По материалам: www.obozrevatel.com