Русский, а не украинский: Усик сделал шокирующее признание

6 часов ago
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик во время интервью американской журналистке Мишель Джой Фелпс сделал неожиданное признание.

Русский, а не украинский: Усик сделал шокирующее признание

Александр Усик

"Спорт-Экспресс"

Отвечая на первый же вопрос: "Какая первая буква в вашем имени – "О" или "А"?", боксер выбрал второй вариант. При этом он провел журналистке небольшой ликбез (диалог происходил на английском языке).

"Я – Александр. "Александр" – это по-русски. По-украинки будет "Олександр". Но я – Александр", – подчеркнул Усик в начале интервью на Yotube-канале Behind The Gloves.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик, родившийся в Симферополе, в 2018 году, отвечая на вопрос "Чей Крым?", заявил, что Крым – божий. Также Усика не раз обвиняли в пророссийских взглядах и приверженности православной церкви Московского патриархата.

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Автор

Юрий Трохимчук

По материалам: www.obozrevatel.com

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