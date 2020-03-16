Не готов! Усика жестко осадили накануне боя с Чисорой

Американский супертяжеловес Брайант Дженнингс прокомментировал предстоящий бой Александра Усика и Дерека Чисоры, заявив, что украинец не понимает, что его ждет.

Александр Усик и Дерек Чисора

"Это отличный тест для Усика. Я думаю, что украинец не понимает масштаба теста, который ему предстоит пройти. Особенно, беря во внимание его бой с Чаззом Уизерспуном. Да, Усик боец. У него прекрасные качества, у него есть техника и атлетизм. Он может быть угрозой для боксеров в супертяжелом весе из-за своих технических способностей. Но с другой стороны, я знаю Дерека. Я не думаю, что Усик готов к бою с ним. Считаю, что украинец не понимает, что его ждет", – сказал Дженнингс в интервью iFL TV.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский промоутер Эдди Хирн назвал существенные недостатки Усика для борьбы в супертяжелом весе.

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Автор

Денис Карпов

По материалам: www.obozrevatel.com