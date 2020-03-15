Усик – Чисора: букмекеры опубликовали новые котировки на бой

3 часа ago
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Букмекеры обновили котировки на победителя поединка между украинцем Александром Усиком (17-0, 13 КО) и британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

Усик - Чисора: букмекеры опубликовали новые котировки на бой

Усик – Чисора

Ставки на победу 36-летнего Дерека принимаются с коэффициентом 5,00, тогда как ранее этот показатель был равен 5,50. В свою очередь триумф Усика оценивается котировкой 1,14 (было – 1,12). А на ничью можно поставить по прежнему с коэффициентом 34,00.

Усик - Чисора: букмекеры опубликовали новые котировки на бой

Усик – Чисора: ставки букмекеров

Как сообщал OBOZREVATEL, о бое Усик – Чисора уже было объявлено официально. Встреча состоится 23 мая на арене "O2" в Лондоне. Дерек уже успел дать огненное интервью, заявив, что потушит крымчанину свет.

Изначально поединок должен был пройти в конце марта. Однако Александру помешало вернуться повреждение.

27 октября Чисора досрочно победил Дэвида Прайса на вечере бокса в Лондоне

13 октября Усик победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).

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Автор

Усик - Чисора: букмекеры опубликовали новые котировки на бой

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com

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