“Выключу свет”: Чисора рассказал, как будет бить Усика
Британский супертяжеловес Дерек Чисора пообещал избить украинца Александра Усика в ринге.
Усик – Чисора
t.me/Usyk17
"Я собираюсь нокаутировать его. Моя цель — выключить ему свет. Я буду бить его по всему телу. По рукам, плечам, по носу — везде. Это будет один из лучших боев за последние десять лет. Вот увидите", — цитирует Чисору BoxingNews 24.
Как сообщал OBOZREVATEL, о бое Усик – Чисора уже было объявлено официально. Встреча состоится 23 мая на арене "O2" в Лондоне. Букмекеры уже опубликовали котировки на этот поединок.
Изначально поединок должен был пройти в конце марта. Однако Александру помешало вернуться повреждение.
27 октября Чисора досрочно победил Дэвида Прайса на вечере бокса в Лондоне
Ранее непобедимого крымчанина засекли в аэропорту Лондона в медицинской маске, стилизированной под маску супергероя.
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Автор
Максим Богданов
По материалам: www.obozrevatel.com
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