Бой Ломаченко – Лопес могут отменить: все подробности

Глава промоутерской организации Top Rank Боб Арум подтвердил, что бой чемпиона WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко с американцем Теофимо Лопесом может быть перенесен из-за коронавируса.

"Арена "Мэдисон-сквер-гарден" собиралась дать крупную гарантию, чтобы заполучить этот бой. Если не будет зрителей, то это предложение станет неактуальным. Мы ничего не можем сделать. Разве что объяснить сложившуюся ситуацию бойцам", – приводит слова Арума инсайдер Майк Коппинджер.

Canelo Alvarez-Billy Joe Saunders is one of many fights in jeopardy of being delayed due to the #COVIDー19 pandemic. Another: Lomachenko-Teofimo@pugboxing and I report on the contingencies being put together across boxing to salvage the schedulehttps://t.co/aDpd6PSsAL pic.twitter.com/YLcY5eSIBu

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) March 14, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок украинца с обладателем титула IBF Теофимо Лопесом состоится 30 мая 2020 года. Букмекеры уже назвали фаворита встречи.

Ранее Тедди Атлас заявил, что чемпион IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) единственный боксер, кто может побить украинца Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

