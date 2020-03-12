Усика в маске от коронавируса засекли в аэропорту

Непобедимого украинского боксера Александра Усика (17-0, 13 КО) засекли в аэропорту Лондона, куда он прилетел на пресс-конференцию накануне боя с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

Крымчанин был в медицинской маске, стилизированной под маску какого-нибудь супергероя.

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‪🇺🇦 🛬 🇬🇧 ‬ ‪@usykaa lands in London for tomorrow’s #UsykChisora launch press conference 👀‬

Публикация от Matchroom Boxing (@matchroomboxing) 12 Мар 2020 в 10:23 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне о бое Усик – Чисора было объявлено официально. Встреча состоится 23 мая на арене "O2" в Лондоне.

27 октября Чисора досрочно победил Дэвида Прайса на вечере бокса в Лондоне.

13 октября Усик победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com