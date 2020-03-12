В Буковеле состоится финал спортивного проекта ROAD to WWFC BUKOVEL OPEN CUP

Уже очень скоро состоятся решающие поединки за титул чемпиона среди профессионалов и аматоров лиги WWFC и федерации UFMMA.

14 марта, в Буковеле состоится финал проекта ROAD to WWFC BUKOVEL OPEN CUP, который проходит в формате гран-при.

В третьей, заключительной части проекта, станут известны имена лучших: победителей 4 титульных поединков, среди аматоров и профессионалов групп А и Б.

В боях за звание чемпиона будут бороться:

– Профессионалы:

Ахремчик Роман – Литвинов Сергей, в весовой категории 57 кг

Стахнюк Артур – Жураковский Анатолий в весовой категории 70 кг

-Аматоры:

Андреев Олег – Пенкин Валентин в весовой категории 70 кг

Богославский Александр – Гадыров Денис в весовой категории 84 кг

14 марта, 20.00, РЦ "Бука", при поддержке:

Всемирной Лиги WWFC, Украинской федерации смешанных боевых искусств UF MMA, международной беттинговой компании FAVBET и курорта Буковель

Полный файт-кард турнира:

1. Пивоварчук Юрий – Борзило Александр 60 кг – аматоры

2. Шульженко Александр – Абрамян Георгий 60 кг – аматоры

3. Хуторянский Александр – Коломиец Кирилл 77 кг – аматоры

4. Андреев Олег – Пенкин Валентин 70 кг – аматоры

5. Богославский Александр – Гадыров Денис 84 кг – аматоры

6. Овчинникова Надежда – Семаль Валентина 48 кг – профессионалы

7. Токаревский Данил – Зубенко Андрей 70 кг – профессионалы

8. Кукоаре Влад – Гудз Илья 66 кг – профессионалы

9. Головайчук Тарас – Лупинов Илья 93 кг – профессионалы

10. Ахремчик Роман – Литвинов Сергей 57 кг – профессионалы

11. Стахнюк Артур – Журакивский Анатолий 70 кг – профессионалы

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По материалам: www.obozrevatel.com