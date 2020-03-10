Майк Тайсон нокаутировал Эминема и похвастался видео

5 часов ago
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Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон в новом клипе американского рэпера Эминема на песню Godzilla отправил знаменитого артиста в глубокий нокаут.

"Здорово провел время, отправив в нокаут Эминема в его новом клипе. То, что вы с Доктором Дре все еще делаете великие дела, действительно вдохновляет", — похвастался отрывком из видео 53-летний Тайсон.

Had a good time knocking out @Eminem in his new video. Truly inspiring how you and Dre are still doing big things. Watch the full music video at https://t.co/ra2G1H7UAw #godzillachallenge pic.twitter.com/UlKlTVFLGx

— Mike Tyson (@MikeTyson) March 9, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тайсон признался, что однажды, вернувшись домой, обнаружил жену в постели с Брэдом Питтом. Супруги в тот момент находились в процессе развода, но иногда встречались. Это случилось в конце 80-х, Тайсон и Робин Гивенс находились в процессе развода, но регулярно встречались и были близки.

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Автор

Майк Тайсон нокаутировал Эминема и похвастался видео

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com

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