Названо условие для чемпионского боя Усика

51 минута ago
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Украинский супертяж Александр Усик получит возможность поспорить за чемпионский пояс в нынешнем году только в том случае, если британцы Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри не смогут организовать объединительный бой.

Об этом рассказал со-промоутер нашего соотечественника Эдди Хирн. "Усик должен победить Чисору. Но если Джошуа не будет драться с Фьюри или Уайлдером, если тот выиграет второй матч-реванш, мы будем сражаться с победителем боя Усик – Джошуа. Если в декабре AJ подерется с Фьюри, то победитель этого боя должен будет подписать контракт с Диллианом Уайтом", – приводит слова Хирна Boxing Scene.

Названо условие для чемпионского боя Усика

Александр Усик

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ сообщили о том, что Эдди Хирн не заинтересован в победе Александра Усика над Дереком Чисорой.

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Автор

Названо условие для чемпионского боя Усика

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

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