Усик проведет бой с Джошуа в декабре: названо единственное условие

3 часа ago
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Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что Усик проведет бой с британцем в конце года если не получится организовать поединок за звание абсолютного чемпиона мира Джшоуа – Фьюри.

Усик проведет бой с Джошуа в декабре: названо единственное условие

Джошуа – Усик

focus.ua

"Усик претендент на бой с Джошуа, но сначала ему нужно победить Чисору. Если Энтони не подерется с Фьюри или Уайлдером, то в случае победы над Пулевым в декабре он подерется с победителем боя Усик – Чисора. Бой Усик и Чисоры – не бой за место официального претендента, но когда ты побеждаешь первого номера, то обычно перенимаешь этот статус", – сказал Хирн в интервью Boxingnews24.

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа может отказаться от чемпионского боя против Усика ради поединка против победителя матча-реванша между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.

Энтони Джошуа окончательно определился с датой и местом боя за титул IBF против Кубрата Пулева.

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Автор

Усик проведет бой с Джошуа в декабре: названо единственное условие

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com

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