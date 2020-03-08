Украинского боксера Сергея Радченко скандально лишили победы

Известного украинского боксера Сергея Радченко (7-6, 2 KO) засудили в бою с поляком Артуром Шпилькой (24-4, 16 КО).

Шпилька – Радченко

10-раундовый поединок тяжеловесов прошел в польском городе Ломжа и завершился победой местного спортсмена по очкам – 95:93, 95:93, 94:94.

Отметим, что по ходу встречи 32-летний уроженец Кременчуга дважды отправлял оппонента в нокдаун – в 3-м и 5-м раундах. В 9-м раунде рефери увидел у Радченко удар предплечьем и снял с украинца очко.

Отметим, что подобный случай произошел с Сергеем несколько лет назад. Украинец в драматичном бою проиграл экс-чемпиону мира в тяжелом весе по версии WBO Кшиштофу Гловакци (29-1, 18 КО). Встреча продлилась все 12 раундов и завершилась единогласным решением судей в пользу поляка (77:74, 77:74, 77:74).

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com