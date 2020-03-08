Хабиб назвал Усика и Ломаченко лучшими боксерами современности

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов включил двух знаменитых украинцев в список лучших боксеров современности.

"Лучшими являются Александр Усик, Василий Ломаченко и Сауль Альварес. Забыл еще Тайсона Фьюри. Кто из этих четверых лучше – сложно сказать. Но мне бы очень хотелось увидеть бой Усика с Фьюри. Это будет очень интересный поединок. У Усика очень хорошая техника, как и Фьюри. Очень хотел бы увидеть их бой", — сказал Нурмагомедов в интервью MMA Fighting.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне команда российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова согласилась на бой-реванш с ирландцем Конором Макгрегором.

7 сентября 2019 года в главному бою турнира UFC 242 в Абу-Даби против Дастина Порье Хабиб Нурмагомедов добыл 28-ю победу в ММА. Встреча завершилась в третьем раунде, когда россиянин удачно провел удушающий прием.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com