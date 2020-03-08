Черкашин нокаутировал Менди в 7-м раунде – опубликовано видео

24-летний уроженец Харькова Федор Черкашин (16-0, 8 КО), принявший в 2018-м гражданство Польши, уверенно победил французского боксера Патрика Менди (18-16-3, 1 KO).

Поединок на вечере бокса в польском городе Ломжа завершился в 7-м раунде, когда экс-украинцу удалось на противоходе провести потрясающий левый боковой. Пропустив такой удар, француз как подкошенный свалился на канвас.

Fiodor Czerkaszyn rozprawia się z kolejnym rywalem w zawodowym ringu❗ Czas na walkę wieczoru z udziałem Artura Szpilki 📍🇵🇱🥊✊

Transmisja w TVP 1⃣, #tvpsport oraz aplikacji mobilnej i na naszej stronie ➡ https://t.co/g76iJe4g4Y pic.twitter.com/lVE5NtKAdo

— TVP Sport (@sport_tvppl) March 7, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре Черкашин добыл эффектную победу над аргентинцем Гуидо Питто (26-7-2, 8 КО).

В июле прошлого года года Черкашин красиво выиграл поединок с австралийцем Весом Каппером (20-4, 12 КО).

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com